Нацполицию у границы перевели на особый режим, силовики вылетели на Волынь

Нацполицию у границы перевели в особый режим, силовики вылетели на Волынь

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Ответ на миграционный кризис в Польше пытается найти Украина. Вчера по этому поводу собрали СНБО, сегодня на границу с Беларусью вылетели руководители силовых структур.

На Волынь прибыли министр внутренних дел Денис Монастырский, главы Государственной пограничной службы, Нацполиции и заместитель главы Национальной гвардии. Руководители силовиков прибыли на участок пограничного подразделения «Грабово» Луцкого пограничного отряда.

Здесь сегодня пройдут учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧС и миграционной службой.

Кроме того, Национальная полиция Украины в четырех приграничных с Белоруссией регионах переведена в повышенное состояние боевой готовности. Речь идет о Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, полиция активно общается с населением, предупреждая людей о возможности проникновения отдельных групп нелегальных мигрантов. Силовики обратились к гражданам с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении неизвестных в приграничных районах.

Охранять границу будет 8,5 тыс. человек — это силы Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Нацполиции.

По словам чиновника, МВД находится на контакте с польскими коллегами.