Лукашенко разрешил стратегической авиации РФ летать в небе Беларуси

Александр Лукашенко, фото: Joinfo

https://racurs.ua/n162886-lukashenko-razreshil-strategicheskoy-aviacii-rf-letat-v-nebe-belarusi.html

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Воздушное пространство Белоруссии открыли для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ.

Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что уже сегодня состоялся пролет над территорией Беларуси двух российских бомбардировщиков Ту-22М3, шедших в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ. Затем Ту-22М3 вернулись на аэродром на территории России.

Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе, — подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве. — Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей недавно заявил, что временно оккупированный Россией украинский Крым де-факто является «российской территорией». В украинском внешнеполитическом ведомстве уже отреагировали на это заявление.