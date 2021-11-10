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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: Joinfo

Лукашенко разрешил стратегической авиации РФ летать в небе Беларуси

10 ноя 2021, 20:30
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Воздушное пространство Белоруссии открыли для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ.

Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что уже сегодня состоялся пролет над территорией Беларуси двух российских бомбардировщиков Ту-22М3, шедших в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ. Затем Ту-22М3 вернулись на аэродром на территории России.


Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе, — подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве. — Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей недавно заявил, что временно оккупированный Россией украинский Крым де-факто является «российской территорией». В украинском внешнеполитическом ведомстве уже отреагировали на это заявление.

Источник: Ракурс


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