Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Всемирный день качества отмечают 11 ноября

11 ноября отмечают Всемирный день качества и День юзабилити

10 ноя 2021, 20:11
999

11 ноября отмечается Всемирный день юзабилити. Этот праздник ежегодно выпадает на второй четверг ноября.

Юзабилити — понятие в микроэргономике, определяющее общую степень удобства предмета при использовании.

Этот праздник был введен в 2005 году Ассоциацией профессионалов юзабилити с целью продвижения ценностей удобства использования и дизайна, ориентированного на пользователей.

По мнению инициаторов введения праздника, технологии должны улучшать жизнь людей, а не усугублять стресс или создавать опасность из-за плохого дизайна или низкого качества.

Также во второй четверг ноября каждый год отмечают Всемирный день качества. Введение этого праздника инициировала Европейская организация качества, а затем инициативу также поддержала ООН.

Праздник появился в 1990 году. Его цель — донести до сознания людей важность, которую имеет для здоровья и жизни человека высокое качество товаров.

Также праздник призван привлечь внимание к ненадлежащему качеству многих товаров, вредных не только для окружающей среды, но и для человеческого организма.


Православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Анастасии. Считается, что в 304 году она стала жертвой так называемого «великого гонения» на христиан во время правления римского императора Диоклетиана.

Народные приметы:

  • волки по полю рыщут — к неурожаю;
  • если облака по небу низко двигаются — приближается похолодание;
  • если ночью появился иней — днем снега не будет;
  • если голуби воркуют — погода будет хорошая.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров