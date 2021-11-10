Всемирный день качества отмечают 11 ноября

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Ракурс

11 ноября отмечается Всемирный день юзабилити. Этот праздник ежегодно выпадает на второй четверг ноября.

Юзабилити — понятие в микроэргономике, определяющее общую степень удобства предмета при использовании.

Этот праздник был введен в 2005 году Ассоциацией профессионалов юзабилити с целью продвижения ценностей удобства использования и дизайна, ориентированного на пользователей.

По мнению инициаторов введения праздника, технологии должны улучшать жизнь людей, а не усугублять стресс или создавать опасность из-за плохого дизайна или низкого качества.

Также во второй четверг ноября каждый год отмечают Всемирный день качества. Введение этого праздника инициировала Европейская организация качества, а затем инициативу также поддержала ООН.

Праздник появился в 1990 году. Его цель — донести до сознания людей важность, которую имеет для здоровья и жизни человека высокое качество товаров.

Также праздник призван привлечь внимание к ненадлежащему качеству многих товаров, вредных не только для окружающей среды, но и для человеческого организма.

Православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Анастасии. Считается, что в 304 году она стала жертвой так называемого «великого гонения» на христиан во время правления римского императора Диоклетиана.

Народные приметы: