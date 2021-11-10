11 листопада відзначають Всесвітній день якості та День юзабілітіhttps://racurs.ua/ua/n162885-11-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-yakosti-ta-den-uzabiliti.htmlРакурс
11 листопада відзначають Всесвітній день юзабіліті. Це свято щороку припадає на другий четвер листопада.
Юзабіліті — поняття в мікроергономіці, що визначає загальну ступінь зручності предмета при використанні.
Це свято було запроваджене у 2005 році Асоціацією професіоналів юзабіліті з метою просування цінностей зручності використання та дизайну, орієнтованого на користувачів.
На думку ініціаторів запровадження свята, технології мають покращувати життя людей, а не посилювати стрес або створювати небезпеку через поганий дизайн чи низьку якість.
Також у другий четвер листопада щороку відзначають Всесвітній день якості. Запровадження цього свята ініціювала Європейська організація якості, а згодом ініціативу також підтримала ООН.
Свято з’явилося у 1990 році. Його мета — донести до свідомості людей важливість, яку має для здоров’я та життя людини висока якість товарів.
Також свято покликане привернути увагу до неналежної якості багатьох товарів, які є шкідливими не тільки для навколишнього середовища, а й для людського організму.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять святої мучениці Анастасії. Вважається, що у 304 році вона стала жертвою так званого «великого гоніння» на християн в часи правління римського імператора Діоклетіана.
Народні прикмети:
- вовки нишпорять по полях — до неврожаю;
- якщо хмари по небу низько рухаються — наближається похолодання;
- якщо вночі з’явився іній — вдень снігу не буде;
- якщо голуби воркують — погода буде хороша.