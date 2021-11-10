Всесвітній день якості відзначають 11 листопада

https://racurs.ua/ua/n162885-11-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-yakosti-ta-den-uzabiliti.html

Ракурс

11 листопада відзначають Всесвітній день юзабіліті. Це свято щороку припадає на другий четвер листопада.

Юзабіліті — поняття в мікроергономіці, що визначає загальну ступінь зручності предмета при використанні.

Це свято було запроваджене у 2005 році Асоціацією професіоналів юзабіліті з метою просування цінностей зручності використання та дизайну, орієнтованого на користувачів.

На думку ініціаторів запровадження свята, технології мають покращувати життя людей, а не посилювати стрес або створювати небезпеку через поганий дизайн чи низьку якість.

Також у другий четвер листопада щороку відзначають Всесвітній день якості. Запровадження цього свята ініціювала Європейська організація якості, а згодом ініціативу також підтримала ООН.

Свято з’явилося у 1990 році. Його мета — донести до свідомості людей важливість, яку має для здоров’я та життя людини висока якість товарів.

Також свято покликане привернути увагу до неналежної якості багатьох товарів, які є шкідливими не тільки для навколишнього середовища, а й для людського організму.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святої мучениці Анастасії. Вважається, що у 304 році вона стала жертвою так званого «великого гоніння» на християн в часи правління римського імператора Діоклетіана.

Народні прикмети: