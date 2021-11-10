Лукашенко дозволив стратегічній авіації РФ літати в небі Білорусі

Олександр Лукашенко, фото: Joinfo

https://racurs.ua/ua/n162886-lukashenko-dozvolyv-strategichniy-aviaciyi-rf-litaty-v-nebi-bilorusi.html

Ракурс

Повітряний простір Білорусі відкрили для регулярних польотів стратегічних бомбардувальників Дальньої авіації РФ.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.

Зазначається, що вже сьогодні відбувся проліт над територією Білорусі двох російських бомбардувальників Ту-22М3, які йшли в супроводі білоруських винищувачів Су-30СМ. Згодом Ту-22М3 повернулися до аеродрому на території Росії.

Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то від сьогодні вони виконуватимуться на регулярній основі, — наголосили в білоруському оборонному відомстві. — Це заходи адекватного реагування на обстановку, що складається, як у повітрі, так і на землі.

Нагадаємо, очільник МЗС Білорусі Володимир Макей нещодавно заявив, що тимчасово окупований Росією український Крим де-факто є «російською територією». В українському зовнішньополітичному відомстві вже відреагували на цю заяву.