Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия извержения вулкана Кумбре-Вьеха, скриншот видео

Извержение на Канарах — новые потоки лавы достигли океана (ВИДЕО)

11 ноя 2021, 12:32
999

Атлантического океана достигли новые потоки лавы из извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма (Канарские острова).

Лава достигла воды у популярного места для серфинга на пляже Лос-Гиррес, сообщает издание The Watchers.

Соответствующее видео, на котором можно увидеть, как потоки лавы стекают в море, а большие камни катятся со скалы, опубликовал Испанский институт геологии и горного дела.

В общей сложности с начала извержения были разрушены 2 тыс. 605 зданий.

Выбросы двуокиси серы (SO2) продолжают оставаться высокими и составляют от 9 тыс. до 13 тыс. тонн в сутки, но их эволюция со временем отражает тенденцию к снижению.

Напомним, во второй половине октября Украину накрыли воздушные массы с острова Ла-Пальма. Из-за повышенного уровня концентрации диоксида серы возникла угроза кислотных дождей.

Источник: The Watchers


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров