Последствия извержения вулкана Кумбре-Вьеха, скриншот видео

https://racurs.ua/n162906-izverjenie-na-kanarah-novye-potoki-lavy-dostigli-okeana-video.html

Ракурс

Атлантического океана достигли новые потоки лавы из извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма (Канарские острова).

Лава достигла воды у популярного места для серфинга на пляже Лос-Гиррес, сообщает издание The Watchers.

Соответствующее видео, на котором можно увидеть, как потоки лавы стекают в море, а большие камни катятся со скалы, опубликовал Испанский институт геологии и горного дела.

В общей сложности с начала извержения были разрушены 2 тыс. 605 зданий.

Выбросы двуокиси серы (SO2) продолжают оставаться высокими и составляют от 9 тыс. до 13 тыс. тонн в сутки, но их эволюция со временем отражает тенденцию к снижению.

Напомним, во второй половине октября Украину накрыли воздушные массы с острова Ла-Пальма. Из-за повышенного уровня концентрации диоксида серы возникла угроза кислотных дождей.

Источник: The Watchers