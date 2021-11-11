В Украине 12 ноября осадки не ожидаются, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 12 ноября будет без осадков.

Однако ночью и утром в западных и южных областях местами возможен туман. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет составлять -2°…+3° мороза (в Карпатах — до -5°), днем — +5…+10° (на юге, Прикарпатье и Закарпатье — до +13°).

Погода в Киеве будет без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет ясной, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…-2°, днем — +9…+11°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет ясной, без осадков. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +11…+13°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +0…-2° ночью и +6…+8° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 ноября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo