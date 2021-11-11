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Потепление в Украине пообещали синоптики. Фото: Реалист

Потепление в Украине пообещали синоптики (КАРТА)

11 ноя 2021, 13:59
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Погода в Украине порадует незначительным потеплением в пятницу, 12 ноября. Осадки на территории страны не ожидаются.

В большинстве областей 11 ноября небо с утра было совершенно ясным. Лишь в северных регионах наблюдалась небольшая облачность, сообщает Gismeteo.

Температуры этой ночью были низкими, в восточных областях — 8−10° мороза. В течение дня температура будет постепенно расти и в последующие несколько дней ожидается более теплая погода.

Потепление прогнозирует и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшую ночь еще сохранятся небольшие морозы. В Киеве 12 ноября синоптик прогнозирует холодную ночь, а в течение суток будет без осадков.


Источник:Gismeteo

Источник: Ракурс


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