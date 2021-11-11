Потепління в Україні пообіцяли синоптики. Фото: Реаліст

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Погода в Україні порадує незначним потеплінням у п’ятницю, 12 листопада. Опади на території країни не очікуються.

У більшості областей 11 листопада небо вранці було абсолютно ясним. Лише у північних регіонах спостерігалася невелика хмарність, повідомляє Gismeteo.

Температури цієї ночі були низькими, у східних областях — 8−10° морозу. Протягом дня температура потроху зростатиме і в наступні декілька днів очікується тепліша погода.

Потепління прогнозує і синоптик Наталка Діденко. За її словами, найближчої ночі ще збережуться невеликі морози. У Києві 12 листопада синоптик прогнозує холодну ніч, а протягом доби буде без опадів.

Погода в Україні 11 листопада продовжуватиме зазнавати впливу антициклону Tilda, тож сьогодні опади не очікуються — переважатиме стабільна малохмарна погода.

Джерело: Gismeteo