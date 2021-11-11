Усик і Джошуа можуть провести бій-реванш в Україні

Під час бою Усика та Джошуа, фото: ISPORT

https://racurs.ua/ua/n162911-usyk-i-djoshua-mojut-provesty-biy-revansh-v-ukrayini.html

Ракурс

Олександр Усик, чинний абсолютний чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA Super, WBO та IBO, може провести поєдинок-реванш із британцем Ентоні Джошуа в Україні.

Такий варіант розглядає команда Усика повідомляє видання Sky Sports.

Ми розглядаємо три варіанти: Великобританія, Україна та Близький Схід, — заявив промоутер Усика Олександр Красюк.

Красюк додав, що найближчим часом планує обговорити деталі з промоутером Джошуа Едді Хірном. Він сподівається, що до кінця 2021 року вдасться ухвалити остаточне рішення.

Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі, за одноголосним рішенням суддів перемігши Джошуа в поєдинку, який відбувся наприкінці вересня на стадіоні Tottenham Hotspur у Лондоні. Домовленості щодо цього бою містили пункт про можливість проведення поєдинку-реваншу.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Джошуа офіційно активував опцію щодо реваншу з Усиком.

Джерело: Sky Sports