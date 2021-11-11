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Ракурс
Під час бою Усика та Джошуа, фото: ISPORT

Усик і Джошуа можуть провести бій-реванш в Україні

11 лис 2021, 13:57
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Олександр Усик, чинний абсолютний чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA Super, WBO та IBO, може провести поєдинок-реванш із британцем Ентоні Джошуа в Україні.

Такий варіант розглядає команда Усика повідомляє видання Sky Sports.

Ми розглядаємо три варіанти: Великобританія, Україна та Близький Схід, — заявив промоутер Усика Олександр Красюк.

Красюк додав, що найближчим часом планує обговорити деталі з промоутером Джошуа Едді Хірном. Він сподівається, що до кінця 2021 року вдасться ухвалити остаточне рішення.

Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі, за одноголосним рішенням суддів перемігши Джошуа в поєдинку, який відбувся наприкінці вересня на стадіоні Tottenham Hotspur у Лондоні. Домовленості щодо цього бою містили пункт про можливість проведення поєдинку-реваншу.


Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Джошуа офіційно активував опцію щодо реваншу з Усиком.

Джерело: Sky Sports


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