Лукашенко огризається - пообіцяв закрити транзит і подачу газу в Європу

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на погрози Польщі закрити кордон з Булоруссю. Мінський правитель зібрав міністрів та держЗМІ і заявив, що не боїться кроків Варшави.

Польща нас лякає, що закриє кордон, будь ласка, закривайте: менше будете шастати, — заявив Лукашенко.

У гнівному спічі він також порекомендував ЄС «думати, перш ніж вводити нові санкції проти Білорусі». При цьому Лукашенко натякнув, що через його державу йде транзит вантажів та газу. При цьому він попередив ЄС про готовність жорстко відповісти на нові пакети санкцій, пригрозивши закриттям транзиту через Білорусь та перекриттям газогону «Ямал-Європа».

Крім того, диктатор повідомив, що просив Путіна, аби Міноборони РФ підключилося до чергування на кордонах так званої Союзної держави.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потоки нелегалів, що посилюються, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це «гібридною агресією».

У таборі на кордоні уранці 11 листопада було 1 тис. 790 біженців.