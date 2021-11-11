Лукашенко огрызается — пообещал закрыть транзит и подачу газа в Европу (ВИДЕО)

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на угрозы Польши закрыть границу с Беларусью. Минский правитель собрал министров, а также госСМИ и заявил, что не опасается шагов Варшавы.

Польша нас пугает, что закроет границу, пожалуйста, закрывайте: меньше беглецов будет туда перемещаться, — заявил Лукашенко.

В гневном спиче он также порекомендовал ЕС «думать, прежде чем вводить новые санкции против Беларуси». При этом Лукашенко намекнул, что через его государство идет транзит грузов и газа. При этом он предупредил ЕС о готовности жестко ответить на новые пакеты санкций, пригрозив закрытием транзита через Белоруссию и перекрытием газопровода «Ямал-Европа».

Кроме того, диктатор сообщил, что просил Путина, чтобы Минобороны РФ подключилось к дежурству на границах так называемого Союзного государства.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усиливающиеся потоки нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруси в организации потоков мигрантов и называют это «гибридной агрессией».

В лагере на границе утром 11 ноября находилось 1 тыс. 790 беженцев.