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Ракурс
Украинцы готовы голосовать за несуществующую партию Разумкова – опрос

Украинцы готовы голосовать за несуществующую партию Разумкова — опрос

11 ноя 2021, 13:28
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Рейтинг партий в Украине возглавляет партия «Слуга народа». Ее готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

На втором месте оказалась «Европейская солидарность» — за нее готовы голосовать 14% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Высокую поддержку имеют также «Батькивщина» — 12,2% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11%. Рейтинг других политических сил несколько ниже:


  • еще несозданную партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%,
  • партию «Сила и честь» — 5,8%,
  • партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%,
  • партию Мураева «Наши» — 4,9%,
  • Радикальную партию — 4,8%,
  • ВО «Свобода» — 3,3%,
  • партию Шария — 3,2%,
  • «УДАР Виталия Кличко» — 3,1%,
  • «За будущее» — 2,1%,
  • партию «Самопомощь» — 1,7%,
  • партию «Голос» — 1,4%,
  • партию «Наш край» — 1,1%.

Опрос был проведен 4−9 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

5 тыс. человек были опрошены методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5%.

Источник: Ракурс


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