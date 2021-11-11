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Украинцы готовы голосовать за несуществующую партию Разумкова – опрос
Украинцы готовы голосовать за несуществующую партию Разумкова — опросhttps://racurs.ua/n162909-ukraincy-gotovy-golosovat-za-nesuschestvuuschuu-partiu-razumkova-opros.htmlРакурс
Рейтинг партий в Украине возглавляет партия «Слуга народа». Ее готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
На втором месте оказалась «Европейская солидарность» — за нее готовы голосовать 14% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Высокую поддержку имеют также «Батькивщина» — 12,2% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11%. Рейтинг других политических сил несколько ниже:
- еще несозданную партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%,
- партию «Сила и честь» — 5,8%,
- партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%,
- партию Мураева «Наши» — 4,9%,
- Радикальную партию — 4,8%,
- ВО «Свобода» — 3,3%,
- партию Шария — 3,2%,
- «УДАР Виталия Кличко» — 3,1%,
- «За будущее» — 2,1%,
- партию «Самопомощь» — 1,7%,
- партию «Голос» — 1,4%,
- партию «Наш край» — 1,1%.
Опрос был проведен 4−9 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
5 тыс. человек были опрошены методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5%.
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