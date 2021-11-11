Украинцы готовы голосовать за несуществующую партию Разумкова – опрос

https://racurs.ua/n162909-ukraincy-gotovy-golosovat-za-nesuschestvuuschuu-partiu-razumkova-opros.html

Ракурс

Рейтинг партий в Украине возглавляет партия «Слуга народа». Ее готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

На втором месте оказалась «Европейская солидарность» — за нее готовы голосовать 14% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Высокую поддержку имеют также «Батькивщина» — 12,2% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11%. Рейтинг других политических сил несколько ниже:

еще несозданную партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%,

партию «Сила и честь» — 5,8%,

партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%,

партию Мураева «Наши» — 4,9%,

Радикальную партию — 4,8%,

ВО «Свобода» — 3,3%,

партию Шария — 3,2%,

«УДАР Виталия Кличко» — 3,1%,

«За будущее» — 2,1%,

партию «Самопомощь» — 1,7%,

партию «Голос» — 1,4%,

партию «Наш край» — 1,1%.

Опрос был проведен 4−9 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

5 тыс. человек были опрошены методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5%.