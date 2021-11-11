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Ракурс
Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: «Высокий замок»

Разрыв между Зеленским и Порошенко сократился до 7% - соцопрос

11 ноя 2021, 13:10
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в период с 4 по 9 ноября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».


Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, среди тех респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:

  • за Зеленского проголосовали бы 21,8%;
  • Петра Порошенко готовы поддержать 14,5%;
  • Юрия Бойко — 11,0%;
  • Юлию Тимошенко — 10,8%;
  • Дмитрия Разумкова — 8,8%;
  • Евгения Мураева — 6,4%;
  • Игоря Смешко — 6,2%;
  • Владимира Гройсмана — 5,7%;
  • Олега Ляшко — 4,0%;
  • Андрея Садового — 2,6%;
  • Олега Тягнибока — 2,4%;
  • Виталия Кличко — 1,7%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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