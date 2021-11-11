Разрыв между Зеленским и Порошенко сократился до 7% - соцопрос

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: «Высокий замок»
Разрыв между Зеленским и Порошенко сократился до 7% - соцопросhttps://racurs.ua/n162908-razryv-mejdu-zelenskim-i-poroshenko-sokratilsya-do-7-socopros.htmlРакурс
Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в период с 4 по 9 ноября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, среди тех респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:
- за Зеленского проголосовали бы 21,8%;
- Петра Порошенко готовы поддержать 14,5%;
- Юрия Бойко — 11,0%;
- Юлию Тимошенко — 10,8%;
- Дмитрия Разумкова — 8,8%;
- Евгения Мураева — 6,4%;
- Игоря Смешко — 6,2%;
- Владимира Гройсмана — 5,7%;
- Олега Ляшко — 4,0%;
- Андрея Садового — 2,6%;
- Олега Тягнибока — 2,4%;
- Виталия Кличко — 1,7%.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
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