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Ракурс
Українці готові голосувати за неіснуючу партію Разумкова – опитування

Українці готові голосувати за неіснуючу партію Разумкова — опитування

11 лис 2021, 13:28
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Рейтинг партій в Україні очолює партія «Слуга народу». Її готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

На другому місці опинилася «Європейська солідарність» — за неї готові голосувати 14,% українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Високу підтримку також мають «Батьківщина» — 12,2% та «Опозиційна платформа — За життя» — 11%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:


  • ще нестворену партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%
  • партію «Сила і честь» — 5,8%,
  • партію «Українська стратегія Гройсмана» — 5,2%,
  • партію Мураєва «Наші» — 4,9%,
  • Радикальну партію — 4,8%,
  • ВО «Свобода» — 3,3%,
  • партію Шарія — 3,2%,
  • «УДАР Віталія Кличка» — 3,1%,
  • «За майбутнє" - 2,1%,
  • партію «Самопоміч» — 1,7%,
  • партію «Голос» — 1,4%,
  • партію «Наш край» — 1,1%.

Опитування провели 4−9 листопада серед громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

5 тис. людей опитали методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5%.

Джерело: Ракурс


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