Українці готові голосувати за неіснуючу партію Разумкова – опитування

https://racurs.ua/ua/n162909-ukrayinci-gotovi-golosuvaty-za-neisnuuchu-partiu-razumkova-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг партій в Україні очолює партія «Слуга народу». Її готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

На другому місці опинилася «Європейська солідарність» — за неї готові голосувати 14,% українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Високу підтримку також мають «Батьківщина» — 12,2% та «Опозиційна платформа — За життя» — 11%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:

ще нестворену партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%

партію «Сила і честь» — 5,8%,

партію «Українська стратегія Гройсмана» — 5,2%,

партію Мураєва «Наші» — 4,9%,

Радикальну партію — 4,8%,

ВО «Свобода» — 3,3%,

партію Шарія — 3,2%,

«УДАР Віталія Кличка» — 3,1%,

«За майбутнє" - 2,1%,

партію «Самопоміч» — 1,7%,

партію «Голос» — 1,4%,

партію «Наш край» — 1,1%.

Опитування провели 4−9 листопада серед громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

5 тис. людей опитали методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5%.