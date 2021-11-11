Усик и Джошуа могут провести бой-реванш в Украине

Во время боя Усика и Джошуа, фото: ISPORT

https://racurs.ua/n162911-usik-i-djoshua-mogut-provesti-boy-revansh-v-ukraine.html

Ракурс

Александр Усик, действующий абсолютный чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO, может провести поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа в Украине.

Такой вариант рассматривает команда Усика, сообщает издание Sky Sports.

Мы рассматриваем три варианта: Великобритания, Украина и Ближний Восток, — заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Красюк добавил, что в ближайшее время планирует обсудить детали с промоутером Джошуа Эдди Хирном. Он надеется, что до конца 2021 года удастся принять окончательное решение.

Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, по единогласному решению судей победив Джошуа в поединке, состоявшемся в конце сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне. Договоренности по этому бою содержали пункт о возможности проведения поединка-реванша.

Напомним, в октябре стало известно, что Джошуа официально активировал опцию по реваншу с Усиком.

Источник: Sky Sports