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Во время боя Усика и Джошуа, фото: ISPORT

Усик и Джошуа могут провести бой-реванш в Украине

11 ноя 2021, 13:57
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Александр Усик, действующий абсолютный чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO, может провести поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа в Украине.

Такой вариант рассматривает команда Усика, сообщает издание Sky Sports.

Мы рассматриваем три варианта: Великобритания, Украина и Ближний Восток, — заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Красюк добавил, что в ближайшее время планирует обсудить детали с промоутером Джошуа Эдди Хирном. Он надеется, что до конца 2021 года удастся принять окончательное решение.

Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, по единогласному решению судей победив Джошуа в поединке, состоявшемся в конце сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне. Договоренности по этому бою содержали пункт о возможности проведения поединка-реванша.


Напомним, в октябре стало известно, что Джошуа официально активировал опцию по реваншу с Усиком.

Источник: Sky Sports


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