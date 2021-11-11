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Сколько денег для счастья нужно украинцам, назвали социологи

Сколько денег для счастья нужно украинцам, назвали социологи (ИНФОГРАФИКА)

11 ноя 2021, 17:15
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Сколько денег для счастья нужно украинцам, установили социологи группы Рейтинг по результатам опроса 5 тыс. граждан в возрасте от 18 лет, проведенного 4−9 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных.

Четверть респондентов отметили, что их устроил бы ежемесячный доход до 10 тыс. грн. В то же время 22% ответили, что нуждаются в доходе более 30 тыс. в месяц. Остальные опрошенные озвучили промежуточные суммы:

14% - назвали достаточным доход в 11−15 тыс. грн;

  • 18% - 16−20 тыс. грн;

  • 8% - 21−25 тыс. грн;

  • 11% - 26−30 тыс. грн.

Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи / Рейтинг

Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи / Рейтинг

Для 55% населения основной источник дохода — заработная плата, для 30% - пенсия. Еще 13% получают доход от бизнеса, 6% - социальные выплаты.

Кроме того, социологи указали, что почти половина граждан не строят никаких планов на будущее (46%). Только 23% респондентов планируют свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% - на полгода или год, 13% - на несколько месяцев. Строить планы на будущее легче молодым, богатым и жителям столицы.

Свой текущий уровень дохода большинство оценили как:

  • низкий — 36%,

  • ниже среднего — 24%,

  • средний — 31%,


  • выше среднего и высокого — 8%.

Источник: Ракурс


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