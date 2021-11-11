В Британии нашли самое большое сокровище англосаксонского периода, фото: British Museum

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Ракурс

В Норфолке (Великобритания) обнаружили крупнейшее на сегодняшний день англосаксонское сокровище.

Находка, датированная примерно 600 годом, состоит из 131 золотой монеты (в основном это франкские тремисы, хотя есть и девять солидов — более ценных византийских монет), а также из слитка золота и нескольких золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба Британского музея.

В то время, когда клад был зарыт, Англия была разделена на несколько небольших англосаксонских королевств. Из них королевство Восточных англов, включающее современные Норфолк и Саффолк, было одним из важнейших.

Этот регион также является одним из самых «продуктивных» с точки зрения находок археологического материала с помощью детекторов металла, так что не удивительно, что рекордная находка была сделана именно здесь.

Само это сокровище имеет довольно интересную историю уже в наше время. Первую монету на поле, где его обнаружили, нашли еще в 1990 году, однако систематические поиски начались в 2014 году. Один из кладоискателей за шесть лет нашел большинство находок, входящих в этот клад.

Еще 10 монет нашел другой искатель, в то время сотрудник полиции, не сообщивший об этом властям, как того требует британское законодательство, и решивший продать их самостоятельно частным лицам.

Его разоблачили, уволили из полиции и приговорили к 16 месяцам лишения свободы. Однако следы двух проданных монет так и не нашли.

Напомним, польские археологи недавно раскопали в славянском поселении уникальную серебряную фигурку.