Саакашвили в тюремную больницу принесли за руки-ноги

https://racurs.ua/n162924-saakashvili-v-turemnuu-bolnicu-prinesli-za-ruki-nogi-video.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, находящийся в тюремной больнице в Грузии, 11 ноября якобы решил прекратить голодовку.

Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2 со ссылкой на адвоката политика Ника Гварамию.

Я решил принять во внимание резолюцию Страсбургского суда и прекратить голодовку, — процитировал Гварамия заявление Саакашвили.

В то же время, Специальная пенитенциарная служба при Министерстве юстиции Грузии распространила видео перевода экс-президента страны в тюремную больницу, датированное 8 ноября. На этих кадрах видно, как Саакашвили заносят в здание медучреждение за руки и ноги.

В грузинской пенитенциарной службе утверждают, что во время перевода Саакашвили в палату он нанес «физический ущерб сотрудникам и повредил медтехнику».

Известно, что Саакашвили силой вытащили из реанимобиля и за руки и ноги отнесли в больницу.

Ранее политик в письме отметил, что во время перевода в тюремную больницу, от чего он категорически отказывался, его тащили по земле, хватали за волосы и били по шее.

Пенитенциарная служба Минюста Грузии также обнародовала видеокадры ссоры Саакашвили с силовиками в момент, когда он отказывался выйти из реанимобиля. В смонтированном видео слышны фразы:

«Вы — слуги диктатора», «Ты — раб Путина», «Вы выполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты — убийца», «Палач Путина».

Один из сотрудников при этом ответил Саакашвили:

Никто не позволит вам умереть.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбудили ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы № 18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Руставе. В Киеве заявили, что разочарованы переводом Саакашвили в пенитенциарное медучреждение.

11 ноября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил сторонам свое решение по иску «Саакашвили против Грузии» о запросе о применении временного мероприятия и призвал Саакашвили прекратить голодовку.