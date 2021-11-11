Фигурантов нападения на журналистов восстановили на работе в «Укрэксимбанке»

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Фигурантов нападения на журналистов программы «Схемы» в «Укрэксимбанке» восстановили на работе.

Речь идет о директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове, сообщает «Радио Свобода».

Именно эти сотрудники банка по приказу председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы «Схемы» в его рабочем кабинете.

Информацию о восстановлении их в должностях «Схемам» подтвердили несколько независимых источников в «Укрэксимбанке». Впоследствии этот факт также официально подтвердили «Радио Свобода» в финучреждении.

Напомним, что 2 ноября нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» завершила расследовать прокуратура. Впрочем, резонансное дело было отправлено в суд без ключевых доказательств.

Это ставит под реальную угрозу возможность подтверждения вины обвиняемых, заявила руководитель программы «Схемы. Коррупция в деталях» Наталья Седлецкая. Речь идет об оригиналах аудиозаписей событий, произошедших в кабинете Мецгера, записанных журналистом «Схем» на телефон.

Также к материалам дела не приобщили оригинал восстановленной видеозаписи всего инцидента, включая момент нападения.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов. Приказ об их восстановлении датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Тельбизов был ранее отстранен от занимаемой должности.

Его действия, а также участие в конфликте Осипова, следствие квалифицировало по ст. 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 126 (преднамеренное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений).

Дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября. Председателя правления «Укрэксимбанка» Мецгера из банка уволили.