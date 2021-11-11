Нападників на журналістів поновили на роботі в «Укрексімбанку»

Нападників на журналістів в "Укрексімбанку" поновили на роботі

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Нападників на журналістів програми «Схеми» в «Укрексімбанку» поновили на роботі.

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, повідомляє «Радіо Свобода».

Саме ці посадовці за наказом голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у його робочому кабінеті.

Інформацію про поновлення їх на посадах «Схемам» підтвердили кілька незалежних джерел в «Укрексімбанку». Згодом факт поновлення двох співробітників також офіційно підтвердили «Радіо Свобода» у фінустанові.

Нагадаємо, що 2 листопада напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» завершила розслідувати прокуратура. Утім, резонансну справу відправили в суд без ключових доказів.

Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених, заявила керівник програми «Схеми. Корупція в деталях» Наталя Седлецька. Йдеться про оригінал аудіозапису подій, які відбулись у кабінеті Мецгера, записані журналістом «Схем» на телефон.

Також до матеріалів справи не долучили оригінал відновленого відеозапису всього інциденту, включно з моментом нападу.

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів. Наказ про їхнє поновлення датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку. Тельбізова раніше відсторонили від займаної посади.

Його дії, а також участь у конфлікті Осіпова, слідство кваліфікувало за ст. 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища) та ст. 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).

Справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада. Голову правління «Укрексімбанку» Мецгера з банку звільнили.

За його наказом співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», а також намагалися стерти запис інциденту. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.