Новий рекорд Гіннеса - вижив малюк, який народився на 21 тижні / UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

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У книзі Гіннесса з’явився новий рекорд — найнедоношеніша дитина в історії народилася на 21 тижні вагітності в американському штаті Алабама. Хлопчик Кертіс Мінс з’явився на світ у 2020 році при терміні вагітності у 21 тиждень та один день із масою тіла 420 грамів.

Кертіса разом із сестрою Касією помістили в реанімацію, проте дівчинка померла через день після народження. Кертісу лікарі давали менше 1% шансів на виживання. Проте вже через три місяці його відключили від апарату штучної вентиляції легень, а у квітні 2021 року — виписали з лікарні, де він провів 275 днів, пише ВВС.

Його довелося вчити самостійно жувати та ковтати.

Можливість забрати Кертіса додому, де на нього чекали мої старші діти, — найнезабутніший момент мого життя, — розповіла мати хлопчика Мішель Батлер.

Нині дитині рік та чотири місяці. Він все ще потребує кисневої підтримки та трубочки для харчування, проте загалом лікарі високо оцінюють стан його здоров’я.

Нагадаємо, попередній рекорд дитини, котра передчасно народилася і вижила, лише на день поступається показникам Кертіса — у штаті Вісконсін на світ з’явився Річард Хатчинсон на терміні в 21 тиждень і два дні.

Джерело: ВВС