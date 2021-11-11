Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новый рекорд Гиннесса — выжил малыш, родившийся на 21 неделе

Новый рекорд Гиннесса — выжил малыш, родившийся на 21 неделе

11 ноя 2021, 16:10
999

В книге Гиннесса появился новый рекорд — самый недоношенный ребенок в истории родился на 21 неделе беременности в американском штате Алабама. Мальчик Кертис Минс появился на свет в 2020 году при сроке беременности в 21 неделю и один день с массой тела 420 граммов.

Кертис и его сестра Касия были помещены в реанимацию, однако девочка скончалась спустя день после рождения. Кертису врачи давали менее 1% шансов на выживание. Через три месяца его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а в апреле 2021 года — выписали из больницы, где он провел 275 дней, пишет ВВС.

Вижив малюк, який народився на 21 тижні / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Вижив малюк, який народився на 21 тижні / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Его пришлось учить самостоятельно жевать и глотать.

Возможность забрать Кертиса домой, где его ждали мои старшие дети, — самый незабываемый момент моей жизни, — сообщила мать мальчика Мишель Батлер.

Вижив малюк, який народився на 21 тижні / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Вижив малюк, який народився на 21 тижні / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Сейчас ребенку год и четыре месяца. Он все еще нуждается в кислородной поддержке и трубочке для питания, но в целом врачи высоко оценивают состояние его здоровья.


Напомним, предыдущий рекорд преждевременно родившегося и выжившего младенца лишь на день уступает показателям Кертиса — в штате Висконсин на свет появился Ричард Хатчинсон на сроке в 21 неделю и два дня.

Источник: ВВС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров