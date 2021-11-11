Новый рекорд Гиннесса — выжил малыш, родившийся на 21 неделе

https://racurs.ua/n162921-novyy-rekord-ginnessa-vyjil-malysh-rodivshiysya-na-21-nedele.html

Ракурс

В книге Гиннесса появился новый рекорд — самый недоношенный ребенок в истории родился на 21 неделе беременности в американском штате Алабама. Мальчик Кертис Минс появился на свет в 2020 году при сроке беременности в 21 неделю и один день с массой тела 420 граммов.

Кертис и его сестра Касия были помещены в реанимацию, однако девочка скончалась спустя день после рождения. Кертису врачи давали менее 1% шансов на выживание. Через три месяца его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а в апреле 2021 года — выписали из больницы, где он провел 275 дней, пишет ВВС.

Его пришлось учить самостоятельно жевать и глотать.

Возможность забрать Кертиса домой, где его ждали мои старшие дети, — самый незабываемый момент моей жизни, — сообщила мать мальчика Мишель Батлер.

Сейчас ребенку год и четыре месяца. Он все еще нуждается в кислородной поддержке и трубочке для питания, но в целом врачи высоко оценивают состояние его здоровья.

Напомним, предыдущий рекорд преждевременно родившегося и выжившего младенца лишь на день уступает показателям Кертиса — в штате Висконсин на свет появился Ричард Хатчинсон на сроке в 21 неделю и два дня.

Источник: ВВС