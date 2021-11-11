Силовики на Волыни готовятся к миграционному кризису, фото: «Суспільне»

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На Волыни силовики готовятся к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси.

Так, на участке пограничного подразделения «Грабово» сегодня, 11 ноября, проходят учения по противодействию массовому нарушению государственной границы мигрантами, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что полевой лагерь развернули недалеко от села Кошары Ковельского района — в километре от границы с Польшей и двух километрах от границы с Беларусью. В этот лагерь прибыли глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и глава МВД Денис Монастырский, которые находятся с рабочим визитом на Волыни.

Здесь происходит слаживание представителей Нацгвардии, пограничной службы и Нацполиции. Это нужно для того, чтобы в случае возможной угрозы нарушения государственной границы группами нелегальных мигрантов эффективно сдерживать их, — рассказал заместитель руководителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель.

Кроме того, Украина дополнительно направит на границу с Белоруссией 8,5 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Дополнительно будут привлечены:

3 тыс. пограничников;

3,5 тыс. нацгвардейцев;

2 тыс. полицейских;

будет дежурить авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать силы на границу.

В кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд. грн. Эти средства будут выделены из бюджета, — отметил Монастырский.

Джерело: «Суспільне»