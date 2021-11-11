Порошенко требуют от ГБР наказать и «слугу» за «жест Лероса»

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Подозрение внефракционному нардепу Гео Леросу в центре внимания политиков и СМИ 11 ноября. Утром нардепу инкриминировали хулиганство в Верховной Раде из-за показанного им среднего пальца во время пленарного заседания, на которое пришел глава государства.

Во фракции «Европейская солидарность» на этот счет напомнили Государственному бюро расследований, что аналогичный случай произошел в парламенте 5 ноября.

При зачитывании запросов к президенту депутат Юрий Камельчук поднялся и показал тот самый непристойный «жест Лероса», утверждает сопредседатель «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

Камельчук стоял с поднятым вверх пальцем секунд двадцать, пока читали запрос. Примечательно, что никто из сидевших рядом «слуг» не остановил это откровенное хамство. Я сразу обратила внимание президиума на это безобразие. Наша фракция подготовила запрос в регламентный комитет, чтобы Камельчука наказали и отстранили на пять заседаний, — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также надеется на открытие аналогичного производства за хулиганство и против Камельчука — по той же статье, чтобы «не было двойных стандартов», а сессионный зал «не превращался в дешевый сериал».

В «ЕС» подготовили запросы и «по поводу постоянного мата в зале» из уст другого нардепа-«слуги» — Александра Ковальчука.

По мнению Геращенко, нецензурная лексика также «тянет на хулиганку», поэтому во фракции Петра Порошенко «будут благодарны генпрокурору за возбуждение уголовного дела за мелкое хулиганство».

Геращенко также напомнила, что главу фракции СН Давида Арахамию можно потянуть на цугундер за расизм и ксенофобию. Он, по словам Геращенко, в зале разговаривает со своими депутатами исключительно матом, а «украинцам приписал коррупцию в ДНК».

Напомним, 4 ноября Лерос во время выступления в сессионном зале парламента назвал Зеленского изменником.

Вы — главный предатель в стране! Вы — предатель! — выкрикнул он, указывая на президента.

После того, как нардеп выключил микрофон, он показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Сегодня Леросу объявили подозрение.