Пожар на стадионе в Одессе произошел накануне матча сборной. Фото: Википедия

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Ракурс

Пожар в Одессе произошел на стадионе «Черноморец». К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в бизнес-центре на стадионе «Черноморец» в парке Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар ликвидировали при помощи огнетушителей до прибытия пожарных расчетов. Оказалось, что возгорание произошло из-за замыкания в офисном кулере.

11 ноября на стадионе должен состояться товарищеский футбольный матч, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии (начало — в 19.30). Ожидается, что посмотреть игру пройдет от 10 до 11 тыс. зрителей.

Напомним, 23 октября в Одессе произошел пожар в бизнес-центре, расположенном у стадиона «Черноморец». На складе одной из фирм, которая занимается продажей гаджетов и техники, взорвался гироскутер, в результате чего и произошло сильное задымление. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.