Готовность граждан досрочно разогнать Раду и избрать президента оценили социологи

Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Обозреватель»

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Ракурс

Более половины украинцев поддерживают идеи преждевременных перевыборов парламента и назначения нового Кабмина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в период с 4 по 9 ноября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса:

идею роспуска парламента и назначение новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%;

отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают 39%;

идею отставки президента и назначения досрочных президентских выборов поддерживают 40%, не поддерживают 58%.

Кроме того, опрос показал значительный уровень неудовлетворенности граждан работой властей:

работой президента Владимира Зеленского не удовлетворены 65%, удовлетворены — 33%;

деятельностью Офиса президента удовлетворены 22%, не удовлетворены — 72%;

работой премьер-министра Дениса Шмыгаля удовлетворены 18%, не удовлетворены — 68%, не смогли оценить — 14%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (80%) и Верховной Рады (83%), — подчеркивают в «Рейтинге».

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.