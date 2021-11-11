Готовність громадян дочасно розігнати Раду і обрати президента оцінили соціологи

Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n162916-gotovnist-gromadyan-dochasno-rozignaty-radu-i-obraty-prezydenta-ocinyly-sociology.html

Ракурс

Понад половина українців підтримують ідеї дочасних перевиборів парламенту та призначення нового Кабміну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в період з 4 по 9 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами опитування:

ідею розпуску парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують 38%;

відставку Уряду і призначення нового Кабміну підтримують 55% опитаних, не підтримують 39%;

ідею відставки президента та призначення дострокових президентських виборів підтримують 40%, не підтримують 58%.

Крім того, опитування показало значний рівень незадоволення громадян роботою влади:

роботою президента Володимира Зеленського не задоволені 65%, задоволені — 33%;

діяльністю Офісу президента задоволені 22%, не задоволені — 72%;

роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені — 68%, не змогли оцінити — 14%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (80%) та Верховної Ради (83%), — наголошують у «Рейтингу».

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.