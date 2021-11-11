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Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Обозреватель»

Готовність громадян дочасно розігнати Раду і обрати президента оцінили соціологи

11 лис 2021, 15:09
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Понад половина українців підтримують ідеї дочасних перевиборів парламенту та призначення нового Кабміну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в період з 4 по 9 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами опитування:

  • ідею розпуску парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують 38%;
  • відставку Уряду і призначення нового Кабміну підтримують 55% опитаних, не підтримують 39%;
  • ідею відставки президента та призначення дострокових президентських виборів підтримують 40%, не підтримують 58%.

Крім того, опитування показало значний рівень незадоволення громадян роботою влади:


  • роботою президента Володимира Зеленського не задоволені 65%, задоволені — 33%;
  • діяльністю Офісу президента задоволені 22%, не задоволені — 72%;
  • роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені — 68%, не змогли оцінити — 14%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (80%) та Верховної Ради (83%), — наголошують у «Рейтингу».

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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