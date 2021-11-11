Чому Максима Галкіна внесли в «чорний» список, пояснили в СБУ. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n162915-chomu-maksyma-galkina-vnesly-v-chornyy-spysok-poyasnyly-v-sbu.html

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Максим Галкін, російський гуморист та телеведучий, потрапив у список людей, які загрожують нацбезпеці України.

Служба безпеки України (СБУ) внесла його у перелік на початку листопада. У відомстві пояснили причину такого рішення, пише «Детектора медіа».

Підставою стали дані про діяльність Галкіна, яка шкодить національним інтересам України. У СБУ додали, що росіянин створює сепаратистські настрої.

Також ідеться про «створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави». Окрім того, телеведучий підтримує політику Путіна та окупацію Росією українських територій.

«Чорний» список Міністерство культури веде з 2015 року. Діячі культури, занесені в перелік, не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції.

Нагадаємо, 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 31 особу (акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму «Солнцепёк») до «чорного» списку. Туди ж помилково потрапив український актор Валентин Томусяк.

Джерело: «Детектора медіа»