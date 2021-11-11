За что Максим Галкин был внесен в «черный» список, объяснили в СБУ. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n162915-za-chto-maksim-galkin-byl-vnesen-v-chernyy-spisok-obyasnili-v-sbu.html

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Максим Галкин, российский юморист и телеведущий, попал в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла его в список в начале ноября. В ведомстве объяснили причину такого решения, пишет «Детектор медиа».

Основанием стали данные о деятельности Галкина, которая вредит национальным интересам Украины. В СБУ добавили, что россиянин провоцирует сепаратистские настроения.

Также речь идет о «создании предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства». Кроме того, телеведущий поддерживает политику Путина и оккупацию Россией украинских территорий.

«Черный» список Министерство культуры ведет с 2015 года. Деятели культуры, занесенные в список, не могут гастролировать в Украине, а кино и сериалы с ними запрещены для трансляции.

Напомним, 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 31 человека (актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма «Солнцепёк») в «черный» список. Туда же по ошибке попал украинский актер Валентин Томусяк.

Источник: «Детектор медиа»