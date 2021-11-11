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Ракурс
За что Максим Галкин был внесен в «черный» список, объяснили в СБУ. Фото: ТАСС

За что Максим Галкин был внесен в «черный» список, объяснили в СБУ

11 ноя 2021, 14:31
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Максим Галкин, российский юморист и телеведущий, попал в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла его в список в начале ноября. В ведомстве объяснили причину такого решения, пишет «Детектор медиа».

Основанием стали данные о деятельности Галкина, которая вредит национальным интересам Украины. В СБУ добавили, что россиянин провоцирует сепаратистские настроения.

Также речь идет о «создании предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства». Кроме того, телеведущий поддерживает политику Путина и оккупацию Россией украинских территорий.

«Черный» список Министерство культуры ведет с 2015 года. Деятели культуры, занесенные в список, не могут гастролировать в Украине, а кино и сериалы с ними запрещены для трансляции.


Напомним, 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 31 человека (актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма «Солнцепёк») в «черный» список. Туда же по ошибке попал украинский актер Валентин Томусяк.

Источник: «Детектор медиа»

Источник: Ракурс


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