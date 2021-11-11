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Ракурс
В Украине «заминировали» Ровенскую АЭС, фото: РАЭС

Двум атомным электростанциям в Украине угрожали террористы — детали

11 ноя 2021, 14:30
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Ровенскую АЭС угрожали взорвать террористы. Соответствующее сообщение вчера, 10 ноября, в 18.16 поступило на официальный электронный адрес электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба РАЭС.

Отмечается, что в связи с получением такого письма были:

  • собран антитеррористический штаб РАЭС;
  • проинформированы территориальные органы полиции и СБУ, ГП «НАЭК «Энергоатом», Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ);
  • проинформирован региональный диспетчерский центр ЧАО «НЕК «Укрэнерго» западного региона;
  • приняты меры по усилению физической защиты объекта, в частности, по обеспечению идентификации персонала по биометрическим признакам;
  • проведен осмотр основного оборудования реакторных отделений энергоблоков № 1−4, помещений и зданий электростанции, периметра защищенной зоны и прилегающей территории, особенно важных объектов РАЭС за пределами защищенной зоны.

В результате проверки запрещенных предметов (взрывных устройств и др.), которые могут быть использованы в диверсионных целях, не обнаружено, — отмечается в сообщении.

Также сообщение об угрозе совершения диверсии или ядерного терроризма 10 ноября поступало в «Южноукраинскую АЭС», сообщает пресс-служба электростанции.

Отмечается, что после получения сообщения был задействован антитеррористический штаб и проведены поисковые мероприятия по обнаружению предметов с признаками взрывного устройства на атомной станции. Личный состав воинской части, обеспечивающий охрану и оборону электростанции, а также отряд военизированной охраны АЭС были переведены в режим усиленного дежурства.


В ходе поисковых мероприятий предметов с признаками взрывного устройства на ЮУАЭС не обнаружено, — отмечается в сообщении.

Источник: Ракурс


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