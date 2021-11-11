Ткаченко подал в отставку и объяснил, почему идет от Шмыгаля

https://racurs.ua/n162913-tkachenko-podal-v-otstavku-i-obyasnil-pochemu-idet-ot-shmygalya.html

Ракурс

Министр культуры Александр Ткаченко 11 ноября официально подал в отставку.

Об этом он написал в своих соцсетях. Там опубликовано и заявление об отставке, и объяснения министра.

Ткаченко решился на публичный демарш и возмутился решением Кабмина по поводу Госкино. Передача этого ведомства в прямое подчинение правительства и вывод из-под юрисдикции Минкульта, по словам Ткаченко, принималась без его согласования.

Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности, — написал министр.

Как оказалось, Ткаченко с февраля настаивал на передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций Госкино.

Были и другие решения правительства, с которыми не соглашался Ткаченко, например, создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления на создание этих институтов. Экс-министр также обвинил Кабмин в блокировании наполнения операционным функционалом Госискусств.

Заявление об отставке Ткаченко закончил выражением «Все будет культура».

Ранее «Ракурс» сообщал о конфликте между премьер-министром Денисом Шмыгалем и Минкультом. Ткаченко назвал перевод Госкино в ведение Кабмина «последней каплей». Предпоследней, по его словам, был бюджет на культуру-2022. Ткаченко не согласился и с характером его обсуждения, и с финальной суммой на 2022 год.

По его собственной оценке, за время работы в Минкульте он успел сделать «порядка 50% из запланированного».