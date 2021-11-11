Ткаченко подав у відставку і пояснив, чому йде від Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n162913-tkachenko-podav-u-vidstavku-i-poyasnyv-chomu-yde-vid-shmygalya.html

Ракурс

Міністр культури Олександр Ткаченко 11 листопада офіційно подав у відставку.

Про це він написав у своїх соцмережах. Там таки опулікована й заява про відставку, і пояснення міністра.

Ткаченко зважився на публічний демарш і обурився рішенням Кабміну щодо Держкіно. Передача цього відомства у пряме підпорядкування уряду і виведення з-під юрисдикції Мінкульту, за словами Ткаченка, приймалось без його погодження.

Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну — нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують — не мій концепт та цінності, — написав міністр.

Як виявилося, Ткаченко з лютого наполягав на передачі службам і відповідним агентствам операційних функцій Держкіно.

Були й інші рішення уряду, з якими не погоджувався Ткаченко, наприклад, створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем'єра щодо відкликання подання на створення цих інституцій. Екс-міністр також звинуватив Кабмін у блокуванні наповнення операційним функціоналом Держмистецтв.

Заяву про відставку Ткаченко закінчив виразом «Все буде культура».

Раніше «Ракурс» повідомляв про конфлікт між прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та Мінкультом. Ткаченко назвав переведення Держкіно у відання Кабміну «останньою краплею». Передостанньою, за його словами, був бюджет на культуру-2022. Ткаченко не погодився і з характером його обговорення, і з фінальною сумою на 2022 рік.

За його власною оцінкою, за час роботи в Мінкульті він встиг зробити «десь 50% із запланованого».