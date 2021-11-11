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Ракурс
В Україні «замінували» Рівненську АЕС, фото: РАЕС

Двом атомним електростанціям в Україні погрожували терористи — деталі

11 лис 2021, 14:30
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Рівненську АЕС погрожували підірвати терористи. Відповідне повідомлення вчора, 10 листопада, о 18.16 надійшло на офіційну електронну адресу електростанції.

Про це повідомляє прес-служба РАЕС.

Зазначається, що у зв’язку з отриманням такого листа було:

  • зібрано антитерористичний штаб РАЕС;
  • проінформовано територіальні органи поліції та СБУ, ДП «НАЕК «Енергоатом», Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ);
  • проінформовано регіональний диспетчерський центр ПрАТ «НЕК «Укренерго» західного регіону;
  • вжито заходів з посилення фізичного захисту об'єкта, зокрема щодо забезпечення ідентифікації персоналу за біометричними ознаками;
  • проведено огляд основного обладнання реакторних відділень енергоблоків № 1−4, приміщень та будівель електростанції, периметру захищеної зони та прилеглої території, особливо важливих об'єктів РАЕС за межами захищеної зони.

У результаті перевірки заборонених предметів (вибухових пристроїв та ін.), які можуть бути використані в диверсійних цілях не виявлено, — зазначається в повідомленні.

Також повідомлення щодо загрози здійснення диверсії або ядерного тероризму 10 листопада надходило до «Южно-Української АЕС», повідомляє прес-служба електростанції.

Зазначається, що після отримання повідомлення було задіяно антитерористичний штаб та проведено пошукові заходи з виявлення предметів з ознаками вибухового пристрою на атомній станції. Особовий склад військової частини, що забезпечує охорону та оборону електростанції, а також загону воєнізованої охорони АЕС було переведено в режим посиленого чергування.


У перебігу пошукових заходів предметів з ознаками вибухового пристрою на ЮУАЕС не виявлено, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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