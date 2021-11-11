Пожежа на стадіоні в Одесі сталася напередодні матчу збірної. Фото: Вікіпедія

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Пожежа в Одесі сталася на стадіоні «Чорноморець». На щастя, ніхто не постраждав.

Інцидент трапився у четвер, 11 листопада, у бізнес-центрі на стадіоні «Чорноморець» у парку Шевченка. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників до прибуття пожежників. Виявилося, що загорання відбулося через замикання в офісному кулері.

11 листопада на стадіоні має відбутися товариський футбольний матч, в якому збірна України прийматиме команду Болгарії (початок — о 19.30). Очікується, що дивитися гру прийде від 10 до 11 тис. глядачів.

Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі сталася пожежа в бізнес-центрі, що розташований біля стадіону «Чорноморець». На складі однієї з фірм, яка займається продажем гаджетів та техніки, вибухнув гіроскутер, через що й сталося сильне задимлення. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.