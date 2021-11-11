В Порошенка вимагають у ДБР покарати й “слугу” за “жест Лероса”

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Підозра позафракційному нардепу Гео Леросу в центрі уваги політиків і ЗМІ 11 листопада. Уранці нардепу інкримінували хуліганство у Верховній Раді через показаний ним середній палець під час пленарного засідання, на яке прийшов глава держави.

У фракції «Європейська солідарність» з цього приводу нагадали Державному бюро розслідувань, що аналогічний випадок стався у парламенті 5 листопада.

Під час зачитування запитів до президента депутат Юрій Камельчук підвівся і показав той самий непристойний «жест Лероса», стверджує співголова «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

Камельчук стояв з піднятим вгору пальцем секунд двадцять, доки читали запит. Примітно, ніхто зі слуг, хто сиділи поряд, не зупинили це відверте хамство. Я відразу звернула увагу президії на це неподобство. Наша фракція підготувала запит до регламентного комітету, щоб Камельчука покарали і відсторонили на п’ять засідань, — написала Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона також сподівається на відкриття аналогічного провадження за хуліганство і стосовно Камельчука — за тією ж статтею, аби «не було подвійних стандартів», а сесійну залу «не перетворювали на дешевий серіал».

В «ЄС» підготували запити і «щодо постійних матюків в залі» з вуст іншого нардепа-«слуги» — Олександра Ковальчука.

На думку Геращенко, нецензурна лексика також «тягне на хуліганку», тому у фракції Петра Порошенка «будуть вдячні генпрокурору за порушення кримінальної справи за дрібне хуліганство».

Геращенко також нагадала, що голову фракції СН Давіда Арахамію можна потягнути на цугундер за расизм і ксенофобію. Він, за словами Геращенко, у залі розмовляє зі своїми депутатами виключно матюками, а «українцям приписав корупцію в ДНК».

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі парламенту назвав Зеленського зрадником.

Ви — головний зрадник в країні! Ви — зрадник! — викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

Після того, як нардепу вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Сьогодні Леросу оголосили підозру.