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Силовики на Волині готуються до міграційної кризи, фото: МВС

Міграційна криза — на Волинь відправляють додаткові сили та проводять навчання

11 лис 2021, 15:57
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На Волині силовики готуються до можливого напливу нелегальних мігрантів із Білорусі.

Так, на ділянці прикордонного підрозділу «Грабове» сьогодні, 11 листопада, відбуваються навчання з протидії масового порушення державного кордону мігрантами, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що польовий табір розгорнули неподалік села Кошари Ковельського району — за кілометр від кордону з Польщею та два кілометри від кордон з Білоруссю. У цей табір прибули голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та голова МВС Денис Монастирський, які перебувають з робочим візитом на Волині.

Тут відбувається злагодження представників Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. Це потрібно для того, щоб у випадку можливої загрози порушення державного кордону групами нелегальних мігрантів ефективно стримувати їх, — розповів заступник керівника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель.

Силовики на Волині готуються до міграційної кризи, фото: «Суспільне»

Крім того, Україна додатково направить на кордон із Білоруссю 8,5 тис. військових. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Додатково будуть залучені:

  • 3 тис. прикордонників;
  • 3,5 тис. нацгвардійців;
  • 2 тис. поліцейських;
  • чергуватиме авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть сили на кордон.

В найкоротші терміни Україна має звести «інтелектуальний кордон» з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету, — зазначив Монастирський.


Силовики на Волині готуються до міграційної кризи, фото: МВС

Джерело: «Суспільне»


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