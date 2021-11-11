Міграційна криза — на Волинь відправляють додаткові сили та проводять навчанняhttps://racurs.ua/ua/n162919-migraciyna-kryza-na-volyn-vidpravlyaut-dodatkovi-syly-ta-provodyat-navchannya.htmlРакурс
На Волині силовики готуються до можливого напливу нелегальних мігрантів із Білорусі.
Так, на ділянці прикордонного підрозділу «Грабове» сьогодні, 11 листопада, відбуваються навчання з протидії масового порушення державного кордону мігрантами, повідомляє видання «Суспільне».
Зазначається, що польовий табір розгорнули неподалік села Кошари Ковельського району — за кілометр від кордону з Польщею та два кілометри від кордон з Білоруссю. У цей табір прибули голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та голова МВС Денис Монастирський, які перебувають з робочим візитом на Волині.
Тут відбувається злагодження представників Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. Це потрібно для того, щоб у випадку можливої загрози порушення державного кордону групами нелегальних мігрантів ефективно стримувати їх, — розповів заступник керівника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель.
Крім того, Україна додатково направить на кордон із Білоруссю 8,5 тис. військових. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Додатково будуть залучені:
- 3 тис. прикордонників;
- 3,5 тис. нацгвардійців;
- 2 тис. поліцейських;
- чергуватиме авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть сили на кордон.
В найкоротші терміни Україна має звести «інтелектуальний кордон» з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету, — зазначив Монастирський.
Джерело: «Суспільне»