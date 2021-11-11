Саакашвілі до тюремної лікарні принесли за руки-ноги

https://racurs.ua/ua/n162924-saakashvili-do-turemnoyi-likarni-nesly-za-ruky-nogy-video.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, який перебуває у тюремній лікарні в Грузії, 11 листопада нібито вирішив припинити голодування.

Про це повідомив грузинський телеканал Rustavi 2 з посиланням на адвоката політика Ніка Гварамію.

Я ухвалив рішення взяти до уваги резолюцію Страсбурзького суду і припинити голодування, — процитував Гварамія заяву Саакашвілі.

Водночас Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відео переведення екс-президента країни до тюремної лікарні, датоване 8 листопада. На цих кадрах зображено, як Саакашвілі заносять в будівлю медзакладу за руки і ноги.

У грузинській пенітенціарній службі стверджують, що під час переведення Саакашвілі до палати він завдав «фізичних образ співробітникам і пошкодив медтехніку».

Відомо, що Саакашвілі силою витягнули з реанімобіля та за руки і ноги занесли у лікарню.

Раніше політик у листі зазначив, що під час переведення до тюремної лікарні, від чого він категорично відмовлявся, його тягли по землі, хапали за волосся і били по шиї.

Пенітенціарна служба Мін’юсту Грузії також оприлюднила відеокадри сварки Саакашвілі із силовиками у момент, коли він відмовлявся вийти із реанімобіля. У змонтованому відео чути фрази:

«Ви — слуги диктатора», «Ти — раб Путіна», «Ви виконуєте наказ Путіна», «Кошеня Іванішвілі», «Ти — вбивця», «Кат Путіна».

Один зі співробітників при цьому відповів Саакашвілі:

Ніхто не дозволить вам померти.

Нагадаємо, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв’язнем.

8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в’язниці № 18 у Глданському районі Тбілісі з в’язниці у Руставі. У Києві заявили, що розчаровані переведенням Саакашвілі до пенітенціарного медзакладу.

11 листопада Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив сторонам своє рішення за позовом «Саакашвілі проти Грузії» щодо запиту про застосування тимчасового заходу, й закликав Саакашвілі припинити голодування.