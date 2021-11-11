В Британії знайшли найбільший скарб англосаксонського періоду, фото: British Museum

https://racurs.ua/ua/n162923-rekordnyy-skarb-anglosaksonskogo-periodu-znayshly-v-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Норфолку (Велика Британія) виявили найбільший на сьогодні англосаксонський скарб.

Знахідка, датована приблизно 600 роком, складається зі 131 золотої монети (здебільшого це франкські треміси, хоча є і дев’ять солідів — більш цінних візантійських монет), а також зі зливку золота та кількох золотих прикрас. Про це повідомляє прес-служба Британського музею.

У той час, коли скарб було закопано, Англія була поділена на кілька невеликих англосаксонських королівств. З них королівство Східних англів, що включає сучасні Норфолк і Саффолк, було одним із найважливіших.

Цей регіон також є одним із «найпродуктивніших» з погляду знахідок археологічного матеріалу за допомогою детекторів металу, тож не дивно, що рекордна знахідка була зроблена саме тут.

Сам цей скарб має досить цікаву історію вже в наші часи. Першу монету на полі, де його виявили, знайшли ще в 1990 році, проте систематичні пошуки розпочалися у 2014 році. Один із шукачів скарбів за шість років знайшов більшість знахідок, які входять до цього скарбу.

Ще 10 монет знайшов інший шукач, на той час співробітник поліції, який не повідомив про це владі, як того вимагає британське законодавство, і вирішив продати їх самостійно приватним особам.

Його викрили, звільнили з поліції та засудили до 16 місяців позбавлення волі. Проте сліди двох проданих монет так і не відшукали.

Нагадаємо, польські археологи нещодавно розкопали у слов’янському поселенні унікальну срібну фігурку.