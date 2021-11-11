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Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи

Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи (ІНФОГРАФІКА)

11 лис 2021, 17:15
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Скільки грошей для щастя треба українцям, встановили соціологи групи «Рейтинг» за результатами опитування 5 тис. громадян віком від 18 років, проведеного 4−9 листопада у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих.

Чверть респондентів зазначили, що їх влаштував би щомісячний дохід до 10 тис. грн. Водночас 22% відповіли, що потребують дохід у понад 30 тис. на місяць. Решта опитаних озвучили проміжні суми:

  • 14% - назвали достатнім дохід у 11−15 тис. грн;

  • 18% - 16−20 тис. грн;

  • 8% - 21−25 тис. грн;

  • 11% - 26−30 тис. грн.

Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи / Рейтинг

Скільки грошей для щастя треба українцям, оцінили соціологи / Рейтинг

Для 55% населення основне джерело доходу — заробітна плата, для 30% - пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.

Окрім цього, соціологи вказали, що майже половина громадян не будують жодних планів на майбутнє (46%). Лише 23% респондентів планують своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на півроку чи рік, 13% - на кілька місяців. Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці.

Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як:

  • низький — 36%,

  • нижче середнього — 24%,

  • середній — 31%,


  • вище середнього та високий — 8%.

Джерело: Ракурс


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