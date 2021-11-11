В Україні 12 листопада опади не очікуються

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Погода в Україні 12 листопада буде без опадів.

Проте вночі та вранці у західних та південних областях місцями можливий туман. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме -2°…+3° морозу (в Карпатах — до -5°), вдень — +5…+10° (на півдні, Прикарпатті та Закарпатті — до +13°).

Погода в Києві буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…-2°, вдень — +9…+11°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +11…+13°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +0…-2° вночі та +6…+8° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 листопада буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo