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Ракурс
Невакцинованим пенсіонерам скасують безкоштовний проїзд в Маріуполі

Невакцинованим пенсіонерам скасують безкоштовний проїзд в Маріуполі

11 лис 2021, 17:59
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Нові правила проїзду у транспорті запрацюють для невакцинованих пенсіонерів Маріуполя вже з наступного тижня. За словами заступника міського голови Аркадія Мєшкова, з 15 листопада лише пенсіонери, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусної інфекції зможуть безкоштовно скористатись громадським транспортом.

Міська комісія ухвалила рішення запровадити з 15 листопада додаткові обмеження на проїзд у громадському транспорті. З цього числа безплатний проїзд пенсіонерам надаватиметься лише після пред’явлення сертифікату про проходження вакцинації однією або двома дозами, — цитує чиновника «Суспільне».

Заступник міського голови додав, що якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 у місті залишиться напруженою, комісія розгляне питання про обмеження проїзду для всіх невакцинованих пасажирів.

Нагадаємо, 18 жовтня Донецька область перейшла у «червону» карантинну зону. У Маріуполі діє чотири центри масової вакцинації.


Джерело: «Суспільне»

Коронавірус у Донецькій області / РНБО

Джерело: Ракурс


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