Невакцинованим пенсіонерам скасують безкоштовний проїзд в Маріуполі

https://racurs.ua/ua/n162927-nevakcynovanym-pensioneram-skasuut-bezkoshtovnyy-proyizd-v-mariupoli.html

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Нові правила проїзду у транспорті запрацюють для невакцинованих пенсіонерів Маріуполя вже з наступного тижня. За словами заступника міського голови Аркадія Мєшкова, з 15 листопада лише пенсіонери, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусної інфекції зможуть безкоштовно скористатись громадським транспортом.

Міська комісія ухвалила рішення запровадити з 15 листопада додаткові обмеження на проїзд у громадському транспорті. З цього числа безплатний проїзд пенсіонерам надаватиметься лише після пред’явлення сертифікату про проходження вакцинації однією або двома дозами, — цитує чиновника «Суспільне».

Заступник міського голови додав, що якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 у місті залишиться напруженою, комісія розгляне питання про обмеження проїзду для всіх невакцинованих пасажирів.

Нагадаємо, 18 жовтня Донецька область перейшла у «червону» карантинну зону. У Маріуполі діє чотири центри масової вакцинації.

Джерело: «Суспільне»