Українці бояться стати мутантами після COVID-щеплення. Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне

https://racurs.ua/ua/n162987-milyon-ukrayinciv-boyatsya-staty-mutantamy-pislya-covid-scheplennya-opytuvannya.html

Ракурс

Соціологічне дослідження «Хто такі антивакцинатори» провів Український інститут майбутнього.

Результати наукової роботи свідчать, що 27% опитаних вже вакциновані, а 13% отримали першу зону. Ще 20% українців заявили, що планують вакцинуватися найближчим часом. Також соціологи з’ясували, що за останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися. Люди почали думати про щеплення після того, як лише вакцинованих почали впускати у громадський транспорт. Результати дослідження опубліковані на сайті інституту.

У ході опитування 10% громадян зізналися, що купили документи про вакцинацію від «ковіду». А 20% власників COVID-документів заявили про страх стати мутантами після щеплення. Ще 10% з тих, хто купив такі паспорти, вважають, що їх чіпують під час введення вакцини в організм.

Взагалі ж серед всіх антивакцинаторів 10% вважає, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 млн українців боїться мутацій від вакцин.

Близько 40% громадян заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких були померлі від коронавірусу, але це не вплинуло на бажання чи небажання вакцинуватися. Серед тих, хто мав померлих родичів, бажання вакцинуватися знаходиться в статистичній похибці від загального числа українців, які хочуть/не хочуть вакцинуватися.

Співробітники Українського інституту майбутнього під час дослідження опитали 2 тис. 400 респондентів face to face, а похибка не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, з 15 листопада лише пенсіонери, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусної інфекції зможуть безкоштовно скористатись громадським транспортом у Маріуполі. Невакцинованим пенсіонерам цю пільгу скасують.