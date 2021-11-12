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Ракурс
Тимошенко сходила на макаронну фабрику в халаті й на підборах. Фото: ЧаРівне

Тимошенко сходила на макаронну фабрику в халаті й на підборах (ФОТО)

12 лис 2021, 17:22
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Юлія Тимошенко, лідерка «Батьківщини», відвідала макаронну фабрику в Рівному. Нардеп опублікувала нові світлини з поїздки.

Так виглядає українська мрія! Так працює український рецепт успіху! Вирощена на нашій землі пшениця їде у 20 країн світу. Не в трюмах за ціною збіжжя. Вона їде у вигляді у кілька десятків разів дорожчих макаронів, — написала нардеп у своїх соцмережах.

Тимошенко позувала в білому халаті, на підборах і зі світлим манікюром. Користувачам мережі сподобався новий образ політика — в коментарях під фото вони не стримували свого захвату.


Народний депутат також показала відео з фабрики, в якому вона спілкується зі співробітниками, з’ясовуючи всі тонкощі виробництва українських макаронів.

Джерело: Ракурс


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