Тимошенко сходила на макаронну фабрику в халаті й на підборах. Фото: ЧаРівне

https://racurs.ua/ua/n162986-tymoshenko-shodyla-na-makaronnu-fabryku-v-halati-y-na-pidborah-foto.html

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Юлія Тимошенко, лідерка «Батьківщини», відвідала макаронну фабрику в Рівному. Нардеп опублікувала нові світлини з поїздки.

Так виглядає українська мрія! Так працює український рецепт успіху! Вирощена на нашій землі пшениця їде у 20 країн світу. Не в трюмах за ціною збіжжя. Вона їде у вигляді у кілька десятків разів дорожчих макаронів, — написала нардеп у своїх соцмережах.

Тимошенко позувала в білому халаті, на підборах і зі світлим манікюром. Користувачам мережі сподобався новий образ політика — в коментарях під фото вони не стримували свого захвату.

Народний депутат також показала відео з фабрики, в якому вона спілкується зі співробітниками, з’ясовуючи всі тонкощі виробництва українських макаронів.