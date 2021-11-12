Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 13 листопада місцями буде похмурою, але дощів не обіцяють.

Температура повітря вночі буде коливатися від 2° морозу до 9° тепла, а вдень повітря прогріється до 1−10° із позначкою плюс. Сильних поривів вітру не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 13 листопада буде прохолодною, небо затягнуть хмари. Вночі температуру повітря прогнозують від 0° до 1° тепла, а вдень температура повітря очікується 1−5° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−9 м/с.

Погода в Харкові завтра буде без опадів, обіцяють мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 5° тепла, а вдень температура повітря очікується до 3−7° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 2−9 м/с.

Погода в Одесі у суботу буде ясною, місцями можлива легка хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−9° тепла, а вдень обіцяють 7−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода у Львові у завтрашній вихідний буде ясною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень обіцяють 1−8° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 9 листопада у Закарпатській області мешканці двох сіл помітили незвичне природне явище для цієї пори року — веселку.