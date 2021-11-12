Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине 13 ноября местами будет пасмурной, но дождей не обещают.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° мороза до 9° тепла, а днем воздух прогреется до 1−10° с отметкой плюс. Сильных порывов ветра не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 13 ноября будет прохладной, небо затянут тучи. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 0° до 1° тепла, а днем температура воздуха ожидается 1−5° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−9 м/с.

Погода в Харькове завтра будет без осадков, обещают переменную облачность. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 5° тепла, а днем температура воздуха ожидается до 3−7° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 2−9 м/с.

Погода в Одессе в субботу будет ясной, местами возможна легкая облачность. Столбики термометров ночью покажут 5−9° тепла, а днем обещают 7−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода во Львове в завтрашний выходной будет ясной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают 1−8° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 9 ноября в Закарпатской области жители двух сел заметили необычное природное явление для этого времени года — радугу.