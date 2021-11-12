Численность кадровых российских военных на Донбассе сообщили в ВСУ. Фото: istock

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Алексей Резников, новоназначенный министр обороны Украины, впервые посетил зону проведения Операции объединенных сил (ООС).

По его словам, российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом рассказал на своей странице в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

С начала года украинские военные зафиксировали 2 тыс. 287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Только за последний месяц враг нарушил режим «тишины» 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм). В частности, боевики ужесточили передовые подразделения танковыми группами.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия поддерживает мощную группировку — общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа России составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих России на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение в Украину может готовить Россия. Об этом США предупредили союзников в Европейском Союзе, поскольку напряжение между Москвой и Североатлантическим альянсом растет на фоне проблем в энергетике и миграционном кризисом, спровоцированном подконтрольными Владимиру Путину властями Беларуси.