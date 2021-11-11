США предупредили ЕС о возможном вторжении РФ в Украину - Bloomberg

https://racurs.ua/n162935-ssha-predupredili-es-o-vozmojnom-vtorjenii-rf-v-ukrainu-bloomberg.html

Ракурс

Вторжение в Украину может готовить Россия. Об этом США предупредили союзников в Европейском Союзе, поскольку напряжение между Москвой и Североатлантическим альянсом растет на фоне проблем в энергетике и миграционного кризиса, спровоцированного подконтрольными Владимиру Путину властями Беларуси.

Об этом написало ведущее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным Bloomberg, официальные чиновники поделились с европейскими коллегами опасениями из-за возможных военных действий. Такие прогнозы основываются на информации, «подкрепленной общедоступными доказательствами», которые США еще не предоставили Брюсселю.

Напомним, Вашингтон внимательно следит за наращиванием российской армии у границ Украины. По мнению источников Bloomberg, Россия готова применить силу «при необходимости», в то же время полномасштабное наступление РФ оценивается как маловероятное, поскольку войскам РФ будет противостоять население Киева и других городов.

По словам чиновника Белого дома, беспокойство США относительно намерений России основывается на накопленных доказательствах и тенденциях, которые предшествовали аннексии Крыма Путиным в 2014 году.

Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала еще в 2014 году… Утверждать о какой-то провокации (со стороны Украины — ред.), которая является основанием для того, что она планировала и намеревалась сделать, — заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Кремль заявляет, что размещение вооруженных сил является внутренним делом РФ и отрицает какие-либо агрессивные намерения. Москва также обвиняет Вашингтон в провокации из-за нахождения военных кораблей НАТО в Черном море.