США попередили ЄС про можливий напад РФ на Україну — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n162935-ssha-poperedyly-ies-pro-mojlyvyy-napad-rf-na-ukrayinu-bloomberg.html

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Вторгнення в Україну може готувати Росія. Про це США попередили союзників у Європейському Союзі, оскільки напруга між Москвою та Північноатлантичним альянсом зростає на тлі проблем в енергетиці і міграційної кризи, спровокованої підконтрольною Володимиру Путіну владою Білорусі.

Про це написало провідне американське агентство Bloomberg з посиланням на джерела у Вашингтоні.

За даними Bloomberg, офіційні чиновники поділилися з європейськими колегами побоюваннями щодо можливих воєнних дій. Такі прогнози ґрунтуються на інформації, «підкріпленій загальнодоступними доказами», які США ще не надали Брюсселю.

Нагадаємо, Вашингтон пильно стежить за нарощуванням російської армії біля кордонів України. На думку джерел Bloomberg, Росія готова застосувати силу «в разі потреби», водночас повномасштабний наступ РФ оцінюється як малоймовірний, бо військам РФ протистоятиме опір населення Києва та інших міст.

За словами чиновника Білого дому, занепокоєння США щодо намірів Росії ґрунтується на накопичених доказах і тенденціях, які несуть відлуння напередодні анексії Криму Путіним у 2014 році.

Ми стурбовані тим, що Росія може припуститися серйозної помилки, спробувавши повторити те, що вона зробила ще у 2014 році… Стверджувати про якусь провокацію (з боку України — ред.), яка є підставою для того, що вона планувала і мала намір зробити, — заявив напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Кремль заявляє, що розміщення збройних сил є внутрішньою справою РФ і заперечує будь-які агресивні наміри. Москва також звинувачує Вашингтон у провокації через знаходження військових кораблів НАТО у Чорному морі.