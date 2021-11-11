Меган Маркл з’явилася у приголомшливій червоній сукні (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n162934-megan-markl-z-yavylasya-u-prygolomshlyviy-chervoniy-sukni-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, 10 листопада з’явилася в музеї Intrepid Нью-Йорка у приголомшливій червоній сукні Carolina Herrera, виготовленій на замовлення. Герцог і герцогиня Сассекські, які перебралися жити до США, відвідали гала-концерт «Салют свободі», присвячений Дню ветеранів.

Меган Маркл поєднала яскраву червону сукню з глибоким декольте та довгим шлейфом із діамантовим браслетом Cartier принцеси Діани вартістю 17 тис. фунтів стерлінгів та туфлями на шпильках Giuseppe Zanotti за 696 фунтів стерлінгів, пише Daily Mail.

Святковий захід Salute to Freedom відбувся з нагоди вшанування військовослужбовців напередодні Дня ветеранів у США та Дня перемир’я у Великій Британії.

Принц Гаррі вдягнув Королівський Вікторіанський орден (медаль лицаря-командувача KCVO), вручений королевою на знак визнання видатних особистих заслуг перед монархією.

В Instagram венесуельсько-американська дизайнерка Еррера раніше поділилася ескізом червоної сукні Меган і додала, що вона була «розроблена як частина передосінньої колекції 2022 року креативним директором Весом Гордоном».

Джерело: Daily Mail